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    Эксперт рассказал, как обойти запрет Госдумы на денежные переводы в Украину

    (обновлено: )78014
    Политический эксперт Андрей Блинов, комментируя запрет Госдумы на денежные переводы из РФ в Украину, отметил, что его легко обойти путем банковских переводов, передачи карточек или попросту кэша.
    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Каждый четвертый доллар украинских заробитчан приходит из России, за 9 месяцев 2016 года они перечислили из-за рубежа $3259 млн, из них из РФ — $758 млн, отметил политический эксперт Андрей Блинов, комментируя запрет Госдумы на денежные переводы из России в Украину.

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    "Российские платежные системы в Украине уже полгода как запрещены. В общем новый виток безумного противостояния. Но его легко обойти путем банковских переводов, передачи карточек или попросту кэша", — написал Блинов на своей странице в Facebook.

    Напомним, Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем. Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

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