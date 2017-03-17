Погромы российских банков в Украине. Госдума обратится к Европарламенту

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КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Госдума РФ в пятницу начнет свое заседание с рассмотрения обращения к Европарламенту, парламентам отдельных европейских стран, ОБСЕ, парламентской ассамблее и генсеку Совета Европы, в котором озвучит призыв дать адекватную оценку нападениям на российские банки в Украине.

Проект обращения был подготовлен по поручению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина (ЕР).

"Депутаты Государственной думы ФС РФ выражают крайнее возмущение в связи с погромами банковских учреждений в Украине, пик которых пришелся на 14-15 марта В результате этих противоправных действий была парализована деятельность Сбербанка и Альфа-банка, в которых хранят свои средства миллионы вкладчиков и клиентов и заняты несколько тысяч граждан Украины", — говорится в подготовленном проекте обращения, который есть в распоряжении РИА Новости.

В документе отмечается, что украинские правоохранители не принимали мер по пресечению противоправных действий, тем самым подверглись опасности жизнь и здоровье сотрудников этих учреждений.

"Впервые в истории современной Европы работники финансовых учреждений были замурованы в помещениях#mce_temp_url#, подвергнутых нападению. При этом официальные органы Украины своими заявлениями подстрекали боевиков к совершению преступных насильственных действий", — говорится в проекте.

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В тексте значится, что "президент Украины вместо исполнения конституционных обязанностей по наведению правопорядка поручил ввести санкции против финансовых учреждений, являющихся украинскими юридическими лицами, зарегистрированными в полном соответствии с украинским законодательством, имеющими весомую долю в банковской системе Украины и добросовестно выполняющими требования украинского законодательства".

Российские парламентарии заявили, что такие действия не соответствуют нормам международного права и противоречат обязательствам Украины, взятым при подписании ей соглашения об ассоциации с Европейским союзом, уничтожают инвестиционный климат в Украине и усугубляют бедственное экономическое положение в стране.

"Депутаты Государственной думы призывают европейских коллег, проголосовавших за соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом, эффективно использовать свои полномочия для пресечения преступлений и насилия и дать адекватную оценку действиям украинских властей", — говорится в подготовленном тексте обращения.

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Украина 16 марта ввела на год санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.