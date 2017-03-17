Госдума РФ освободила от налогов россяин, попавших под санкции

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Госдума приняла во втором чтении законопроект об освобождении от НДФЛ купонного дохода, получаемого налогоплательщиком по обращающимся рублевым облигациям российских организаций, эмитированных в 2017–2020 годах.

Госдума также поддержала поправку к законопроекту, уточняющую порядок признания физлиц резидентами РФ. Она позволит не признавать налоговым резидентом РФ граждан, в отношении которых действовали введенные иностранным государством ограничительные меры, независимо от срока их фактического нахождения в России. Но для этого они должны направить соответствующее заявление в ФНС России вместе с документом, подтверждающим, что в соответствующем налоговом периоде являлись налоговыми резидентами иностранного государства. Причем данные нормы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

В пятницу на заседании Госдумы глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что комитет уже получил от правительства РФ информацию о подготовке документов для уточнения списка санкций, попавшие под которые граждане смогут воспользоваться поправкой и подать заявление о признании себя налоговыми резидентами другого государства.