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    Общество

    В Донбасс прибыл очередной гумконвой из России

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    По данным украинских пограничников, утром в четверг Россия "в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого гуманитарного конвоя".
    Автомобили конвоя МЧС России с гуманитарным грузом для жителей Донбасса. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Автомобили МЧС России доставили в Донецк и Луганск гуманитарную помощь, сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

    "В Луганск и Донецк прибыли более 40 автомобилей, которые привезли свыше 500 тонн гуманитарных грузов, среди которых в основном продукты питания. Доставка гуманитарной помощи прошла штатном режиме", — сказал собеседник агентства.

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    Он подчеркнул, что все автомобили прошли на российско-украинской границе на двух пунктах пропуска — "Донецк" и "Матвеев Курган" — досмотр в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. Проверке подлежала не только техника, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз.

    При этом пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщает, что утром 16 марта "российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление (шестьдесят второго) так называемого гуманитарного конвоя".

    "В целом с 5:45 до 6:45 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проследовали две колонны т. н. гумконвоя в составе 40 автомобилей. Грузовики перевозили преимущественно, якобы, детское питание", — говорится в сообщении ГПС.

    Всего с августа 2014 года 59 автоколонн МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области свыше 66 тысяч тонн жизненно важных гуманитарных грузов. Ранее статс-секретарь, заместитель министра МЧС РФ Владимир Артамонов заявил, что гумконвои для жителей юго-востока Украины с апреля будут отправляться один раз в месяц вместо двух.

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