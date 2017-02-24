Комиссар ООН назвал важной российскую гумпомощь для украинского народа

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что гуманитарная помощь со стороны РФ играет очень важную роль для украинского народа.

"Россия осуществляет самостоятельную деятельность по оказанию гуманитарной помощи (на территории Украины – ред.), и мы поддерживаем ее продолжение, так как это очень важно для народа", — сказал Гранди в интервью РИА Новости.

Всего с августа 2014 года 59 автоколонн МЧС России доставили в Донбасс более 66 тысяч тонн гуманитарной помощи.

По его словам, необходимо оказывать еще больше помощи, однако для этого, как отмечает Гранди, властям самопровозглашенных ДНР и ЛНР необходимо предоставить гуманитарным агентствам больше возможностей.

"Нам действительно необходимо донести свой посыл до де-факто властей, они должны понять, что гуманитарная помощь не представляет риска для обеспечения безопасности. Она позволяет повысить уровень безопасности населения. Нам действительно нужно делать больше, но для этого нам необходимо пространство", — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что уже обращался к представителям самопровозглашенных республик с данной просьбой, а также призывал центральную власть предоставить людям возможность свободно передвигаться вдоль линии соприкосновения.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.