наверх
28.02.201706:10
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Верховный комиссар ООН похвалил РФ за поставки гумпомощи в Донбасс

    Тема:

    Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину (408)

    (обновлено: )9
    Филиппо Гранди, курирующий вопросы беженцев, заявил, что всегда призывал российские власти помочь ООН "в плане работы с людьми, которые контролируют украинский Донбасс".
    Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди
    REUTERS Denis Balibouse

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди считает, что Россия хорошо справляется с поставкой гуманитарной помощи в Украину и принятием беженцев.

    "Россия и сама поставляет в Украину гуманитарную помощь, а также принимает беженцев из Украины — и мы считаем, что делает это хорошо", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

    Митинг сторонников блокады Донбасса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В тупике. Донбасс: обстрелы, блокада, убытки

    Также Гранди рассказал, что во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым они обсуждали и гуманитарную помощь и в целом обстановку в Сирии.

    "Я всегда призываю российские власти помочь нам в плане работы с людьми, которые контролируют украинский Донбасс. Как и в Сирии, мы просим политического влияния. Как и в Сирии, нам необходим доступ на местах, и мы говорим: Россия, пожалуйста, насколько это возможно, окажите давление на Сирию, окажите давление на людей в Донбассе", — заявил Гранди в интервью газете.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Читайте также: Треугольник Донбасс — Украина — РФ до и после 18 февраля

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Читайте также: "Надежды были напрасными": вече и митинг на Майдане

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Ольга Айвазовская
    Блокада Донбасса: ультиматум ДНР и ЛНР
    Актриса "Эмма Стоун", победившая в номинации "Лучшая актриса"
    "Оскар-2017". Победители
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Визит Савченко и Рубана в ДНР