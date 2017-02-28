Верховный комиссар ООН похвалил РФ за поставки гумпомощи в Донбасс

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди считает, что Россия хорошо справляется с поставкой гуманитарной помощи в Украину и принятием беженцев.

"Россия и сама поставляет в Украину гуманитарную помощь, а также принимает беженцев из Украины — и мы считаем, что делает это хорошо", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Также Гранди рассказал, что во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым они обсуждали и гуманитарную помощь и в целом обстановку в Сирии.

"Я всегда призываю российские власти помочь нам в плане работы с людьми, которые контролируют украинский Донбасс. Как и в Сирии, мы просим политического влияния. Как и в Сирии, нам необходим доступ на местах, и мы говорим: Россия, пожалуйста, насколько это возможно, окажите давление на Сирию, окажите давление на людей в Донбассе", — заявил Гранди в интервью газете.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.