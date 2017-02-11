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    В Донбасс поехали восемь грузовиков с гумпомощью от Красного Креста

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    Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, грузовики перевозили для жителей Донецкой области товары медицинского назначения и стройматериалы общим весом более 130 тонн.
    Эмблема Красного Креста
    УНИАН

    КИЕВ, 11 фев – РИА Новости Украина. На неподконтрольные Киеву территории отправились восемь грузовиков с гуманитарной помощью миссии Международного комитета Красного Креста для жителей Донецкой области, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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    "Через Новотроицкое в направлении неподконтрольной территории проследовали 8 грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста", — сообщила пресс-служба.

    В сообщении говорится, что грузовики перевозили для жителей Донецкой области товары медицинского назначения и стройматериалы общим весом более 130 тонн.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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