Украина и Канада подпишут договор, позволяющий Киеву купить канадское оружие

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Минобороны Украины и Канады на следующей неделе подпишут соглашение о сотрудничестве, направленное на открытие Украине доступа к канадскому рынку оружия, сообщил Укринформ со ссылкой на представителей оборонных ведомств двух стран.

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По данным собеседников агентства, со стороны Украины документ планирует подписать глава Минобороны страны Степан Полторак, который посетит Канаду с визитом. При этом издание отмечает, что "работа над окончательным вариантом соглашения еще продолжается, но будет завершена вовремя". При этом в публикации отмечается, что данный документ является межведомственным соглашением, "необходимым для открытия Украине доступа к канадскому рынку оружия".

Ранее посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что Канада пока не готова предоставить Украине летальное оружие, но рассматривает возможность включения Киева в список Automatic Firearms Country Control List, разрешающий экспорт в страну канадского оружия.