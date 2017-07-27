Флагман ВМС Украины проводит тренировки с кораблями НАТО

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Флагман украинского флота фрегат "Гетман Сагайдачный" проводит совместные тренировки с кораблями из Великобритании, Турции и Румынии в Черном море, сообщил в четверг пресс-центр командования военно-морских сил ВС Украины.

Ранее пресс-центр сообщил, что корабли постоянной военно-морской группы НАТО — эсминец Королевских ВМС Великобритании Duncan и фрегат ВМС Турции Yildirіm — прибыли в порт Одессы.

"В северо-западной части Черного моря сегодня, 27 июля, украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии проводят тренировки типа PASSEX", — говорится в сообщении командования на странице в Facebook.

По данным пресс-центра, в тренировках участвуют фрегат "Гетман Сагайдачный" (Украина), эсминец Duncan (Британия), фрегат Yildirіm (Турция) и фрегат "Р. Фердинанд" (Румыния). Участники отрабатывают совместные действия в составе группы надводных кораблей в соответствии со стандартами НАТО. "Украинский фрегат принял на борт вертолет Ка-27, после чего состоялась тренировка посадок вертолета на палубу корабля", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, план тренировки предусматривает также тактическое маневрирование в строях. К тренировке также привлекался самолет Ан-26 для мониторинга надводной обстановки и передачи данных на корабли.