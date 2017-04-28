Операция флота США в акватории Южно-Китайского моря. Мнение эксперта

РИА Новости Украина

26 апреля командующий силами США в Тихоокеанском регионе адмирал Гарри Харрис сообщил, что США в скором времени проведут операцию в акватории Южно-Китайского моря в рамках осуществления правил свободной навигации, сообщило издание Рейтер.

Заявление Харриса в интервью Sputnik прокомментировал известный китайский эксперт по международным вопросам, профессор Института международных отношений Су Хао.

"Позиция командующего силами США в Тихоокеанском регионе адмирала Гарри Харриса довольно жесткая. Во время президентства Обамы он был исполнителем правил свободной навигации США в Южно-Китайском море, действия его были очень резкими, вплоть до того, что известны случаи, когда он побуждал действующего президента Обаму к каким-то шагам.

Будучи генералом-"ястребом", кстати, надо учитывать и японское происхождение Харриса (Ред. — мать Харриса — японка), он всегда «подливает масло в огонь» в ситуацию ЮКМ. У Японии уже есть намеченный курс в отношении проблемы Южно-Китайского моря, и японский фактор очень влияет на Харриса.

В последнее время Трамп достаточно координирует отношения США с Китаем, и в вопросе Южно-Китайского моря уже приняты достаточно стабилизирующие шаги. А вот у Харриса, видимо, есть противоречия в этом направлении.

Кроме того, не исключено, что командующий Тихоокеанскими морскими силами не всегда согласовывает свои действия с Белым домой. В качестве примера — недавний случай с авианосцем "Карл Винсон", который, по информации Белого дома, был направлен в сторону Корейского полуострова, а на самом деле оказался на учениях в другом районе.

Трампу как президенту, безусловно, необходимо думать о выгоде для своей страны. По сути, выполнять все договоренности, которые недавно были достигнуты на недавней встрече с Си Цзиньпином. В вопросе Корейского полуострова, США оказывают давление на Китай, заставляя Китай усиливать ограничительные меры в отношении Северной Кореи, которые — в интересах США.

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Китай ведет себя достаточно сдержано, хотя с американцами уже достигнуты некоторые договоренности, но этого недостаточно Трампу. Он хочет использовать проблему ЮКМ для оказания косвенного давления на Китай.

Трампу всегда нравится совершать сделки, так что не исключено, что он надеется на какие-то сделки по Южно-Китайскому морю".