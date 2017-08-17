Что американцы строят в Очакове?

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В опасной близости

25 июля 2017 года в Очакове, расположенном в 150 км от Крыма, американцы начали возводить Центр морских операций ВМС Украины. Планируется, что он станет координационным центром для учений, а также своего рода морским форпостом на юге Украины.

Американские военные находятся в Очакове еще с апреля 2017 года и все это время занимались подготовкой к началу строительства.

"Оперативный центр ВМС — один из трех проектов, строительство которых запланировано в Очакове американскими строительными батальонами. Он будет служить как главный хаб для планирования и оперативных задач на будущих военных учениях, которые будет принимать Украина", — сообщают ВМС США.

Кроме оперативного центра ВМС Украины, американские специалисты также планируют построить ремонтную мастерскую для катеров, а также контрольно-пропускные пункты на периметре охраны базы.

Сообщается, что все эти работы оплачивает американская сторона в рамках программы военной помощи Украине по линии Foreign Military Construction Sales.

"Начало строительства в Украине — это значительное достижение для батальона, — заявил куратор работ младший лейтенант Джейсон Макги. — Наша способность максимизировать европейские инициативы по безопасности в Украине имеет стратегическое значение и в конечном счете укрепит обороноспособность принимающей страны и ее инфраструктуру, упрочит двусторонние связи и расширит возможности проведения совместных учений".

Впрочем, выбор Очакова как места расположения совсем не случаен. Именно в порту Очакова базируются корабли военного-морского флота Украины, поэтому оборона порта и защита черноморской акватории имеет стратегическое значение.

Тут находится 5-я бригада надводных кораблей ВМСУ, где собраны несколько разнокалиберных судов, которые вывели из Крыма: средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" (год постройки — 1971); десантный катер "Сватово" (1979); разведывательный корабль "Переяслав" (1987); рейдовый тральщик "Гениченск" (1985); артиллерийский катер АК-03, морской буксир "Корец" (1973) и судно физических полей "Северодонецк".

www.flickr.com Закладка фундамента базы ВМС в Очакове

Именно в Очакове базируется уже ставший легендарным из-за своих операций на Донбассе 73 центр специальных операций и дивизион 406-й артиллерийской группы.

Еще один немаловажный момент — в состав 5-й бригады надводных кораблей американская сторона в ближайшее время планирует передать два катера типа "Айленд".

Что говорит Киев

Спикер ВМС Украины Олег Чубук рассказал, что строительство начато в рамках сотрудничества между Украиной и США. При этом он заверил, что на новой базе в Очакове не будет иностранных кораблей.

"ВМС США реализует в Очакове проект, цель которого — усовершенствовать инфраструктуру, повысить уровень обороны морского порта. Подчеркиваю, что речь идет о ремонтно-строительном проекте в интересах базирования именно украинских ВМС, а не в интересах иностранного флота. Кроме того, эту инфраструктуру планируется активно использовать в рамках украинско-американских учений "Си Бриз", — заявил Чубук.

В то же время член комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз подчеркнула, что строительство базы ВМС в Очакове полностью соответствует действующему законодательству.

"В этом году парламент Украины принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)", которым было четко установлен курс Украины на приобретение членства в Североатлантическом Альянсе…Украина рассматривает такое строительство насущной необходимостью в рамках повышения обороноспособности государства, развития ВМС Украины, а также проведение и координации совместных мер безопасности со странами-членами НАТО", — отметила она.

Реакция России

В России назвали строительство базы ВМС "недружественным шагом и провокацией".

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Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что "все это не останется без последствий".

"Я не знаю, как дальше собирается власть Украины работать со своими соседями, если они нарушают свое собственное законодательство. В 1990-е годы там было все прописано и сказано, что имеет место быть внеблоковая система и неучастие ни в каких вещах. В данном случае идет процесс подготовки вступления Украины в НАТО. Со стороны Украины я воспринимаю это как провокацию", — высказался он.

inforesist.org Строительство базы ВМС Украины в Очакове

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек полагает, что строительство командного центра ведет к "легализации размещения наступательных вооружений, направленных против России".

Строительство военных объектов в Украине настораживает в любом случае, отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. "Это еще раз подтверждает, что американцы используют Украину как некий плацдарм для возможной агрессии в отношении нашей страны…США в свое время убеждали [президента СССР Михаила] Горбачева, что блок НАТО не продвинется ни на сантиметр в сторону наших границ. К сожалению, произошло совсем обратное", — посетовал депутат.

Мнения

Российский военный эксперт Андрей Фролов считает, что оперативный центр ВМС США в Очаково может перерасти в полноценную базу НАТО при условии вступления Украины в Блок.

"Чтобы превратиться в базу НАТО, Украине нужно стать членом Альянса. Здесь мы уходим в другую плоскость вопроса. Но Украина сотрудничала с отдельными западными странами, размещая на своей территории тюрьмы. Я допускаю, что на этой базе могут быть в том или ином виде военнослужащие США", — поделился мнением Фролов.

По мнению капитана 1 ранга запаса, военного эксперта Василия Дандыкина, появление оперативного центра ВМС связано с разведкой и наблюдением за крымским полуостровом. С точки зрения близости к Крыму, добавляет эксперт, это идеальная история для США.

inforesist.org Строительство базы ВМС Украины в Очакове

"Раньше в Очакове был пункт базирования Черноморского флота, потом там находились украинские ВМС. С точки зрения близости к Крыму это идеальная история для США. Очаков — город на побережье Черного моря, в Николаевской области. Американцы развернут здесь радиоэлектронные средства наблюдения за крымским полуостровом, Черноморским флотом…Американцы сейчас стараются обосноваться по периметру: и в Болгарии, и в Румынии, и теперь в Украине", — предполагает Дандыкин.

По материалам из открытых источников интернет