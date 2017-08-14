ВМС Украины: на новой базе в Очакове иностранных кораблей не будет

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Строительство инженерными подразделениями США оперативного центра ВМС Украины на военно-морской базе в Очакове не предполагает базирования флота других государств, заявил начальник пресс-центра командования ВМС Украины Олег Чубук.

Ранее на сайте ВМС США появилась информация, что военнослужащие морского десантного инженерно-строительного батальона начали строительство оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове. Согласно сообщению, американские военные прибыли в Очаков в апреле и занимались подготовкой к началу строительства. Ожидается, что центр будет использоваться для планирования и оперативного командования при проведении военных учений в Украине.

"Речь идет о строительно-ремонтном проекте в интересах базирования именно украинских военно-морских сил и никак не в интересах базирования флота другой страны. Кроме того, эту инфраструктуру планируется активно использовать в ходе украинско-американских учений Sea Breeze с приглашением флотов других стран, что должно повысить качество их проведения", — сказал Чубук в эфире украинского бюро "Радио свобода" в понедельник.

При этом он отметил, что реализация проекта началась еще в 2009 году. Также Чубук подчеркнул, что целью строительства является усовершенствование инфраструктуры и повышение уровня обороны. В ходе реализации проекта планируется вывести на современный уровень систему управления, обеспечить безопасность судоходства.

В июле на юге Украины прошли учения Sea Breeze-2017. В них участвовали представители 16 стран — Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции. В начале сентября на Украине пройдут международные учения Rapid Trident-2017, в них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран.