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    Киев

    Полиция квалифицировала взрыв в Киеве как покушение на убийство

    Тема:

    День Независимости и взрыв в центре Киева (86)

    (обновлено: )174
    По словам Сергея Князева, следователи начали производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса.
    На месте взрыва в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что по факту взрыва на улице Грушевского, в результате которого три человека получили ранения, открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса "покушение на убийство", передает агентство УНИАН.

    Видео с места взрыва в Киеве
    канал "112 Украина" в YouTube
    На месте взрыва в Киеве: пострадавшие, полиция и свидетельства очевидца

    По его словам, следователи начали производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса.

    "Совместная следственно-оперативная группа провела первоочередные мероприятия на месте происшествия", — сказал Князев на месте взрыва.

    "Трем гражданам (пострадавшим от взрыва — ред.) была оказана медицинская помощь на месте происшествия через несколько секунд. Рядом проходили капитан Нацгвардии и лейтенант Вооруженных сил, они мгновенно среагировали и оказали им первую медицинскую помощь до прибытия кареты скорой", — добавил Князев.

    Ранее в четверг пресс-служба полиции Киева сообщила, что неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в день празднования независимости Украины, два человека пострадали. По данным СМИ, взрыв произошел на участке улицы Грушевского между стадионом "Динамо" и зданием Кабмина. Недалеко от этого места расположена открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставка военной техники. Правоохранители назвали "хулиганство" основной версией взрыва в центре Киева. При этом в СНБО не исключили версию теракта.

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