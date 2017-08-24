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    СБУ озвучила основную версию взрыва в центре Киева

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    День Независимости и взрыв в центре Киева (76)

    (обновлено: )122913
    Основной версией взрыва в центре Киева, в результате которого пострадали два человека, является хулиганство, сообщила представитель Службы безопасности Украины.
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    hromadske.ua

    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    hromadske.ua
    Взрыв в центре Киева. Первые кадры с места ЧП
    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители считают "хулиганство" основной версией взрыва в центре Киева, в результате которого пострадали два человека, сообщили РИА Новости в Службе безопасности Украины.

    "Наша оперативно-следственная группа совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского. Основная версия — хулиганство", — сказала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

    Ранее в четверг пресс-служба полиции Киева сообщила, что неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в день празднования независимости Украины, два человека пострадали. По данным СМИ, взрыв произошел на участке улицы Грушевского между стадионом "Динамо" и зданием Кабмина. Недалеко от этого места расположена открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставка военной техники.

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