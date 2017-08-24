СБУ озвучила основную версию взрыва в центре Киева

hromadske.ua Взрыв в центре Киева. Первые кадры с места ЧП Правоохранители считают "хулиганство" основной версией взрыва в центре Киева, в результате которого пострадали два человека, сообщили РИА Новости в Службе безопасности Украины.

"Наша оперативно-следственная группа совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского. Основная версия — хулиганство", — сказала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Ранее в четверг пресс-служба полиции Киева сообщила, что неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в день празднования независимости Украины, два человека пострадали. По данным СМИ, взрыв произошел на участке улицы Грушевского между стадионом "Динамо" и зданием Кабмина. Недалеко от этого места расположена открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставка военной техники.