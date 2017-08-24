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    Турчинов не исключил, что взрыв в Киеве мог быть терактом

    Тема:

    День Независимости и взрыв в центре Киева (80)

    (обновлено: )35102
    Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что правоохранители и спецслужбы "понимают весь состав преступления, и сейчас идет поиск тех террористов, которые это делали".
    Секретарь СНБО Александр Турчинов на месте взрыва в Киеве
    "Укринформ"

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Секретарь СНБО Александр Турчинов не исключает, что взрыв на улице Грушевского в Киеве мог быть спланированным терактом, сообщает "Громадське ТБ".

    Видео с места взрыва в Киеве
    канал "112 Украина" в YouTube
    На месте взрыва в Киеве: пострадавшие, полиция и свидетельства очевидца

    "Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались осуществить, чтобы в День Независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они понимают весь состав преступления, и сейчас идет поиск тех террористов, которые это делали", — сказал он.

    Турчинов отметил, что взрыв был один, хотя очевидцы говорят о двух взрывах.

    "Сначала был один взрыв, похожий на петарду, а затем уже большой взрыв. Мы видели, что один человек держался за голову, у него кровь шла из головы и он оказывал помощь кому-то. Потом мы узнали, что это была женщина. Ее забрала скорая. Полиция быстро прибыла, а "скорая" через минут 10", — приводит издание слова очевидца по имени Ярослав.

    Ранее в четверг пресс-служба полиции Киева сообщила, что неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в день празднования независимости Украины, два человека пострадали. По данным СМИ, взрыв произошел на участке улицы Грушевского между стадионом "Динамо" и зданием Кабмина. Недалеко от этого места расположена открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставка военной техники. Правоохранители считают "хулиганство" основной версией взрыва в центре Киева.

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