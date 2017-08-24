Турчинов не исключил, что взрыв в Киеве мог быть терактом

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Секретарь СНБО Александр Турчинов не исключает, что взрыв на улице Грушевского в Киеве мог быть спланированным терактом, сообщает "Громадське ТБ".

"Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались осуществить, чтобы в День Независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они понимают весь состав преступления, и сейчас идет поиск тех террористов, которые это делали", — сказал он.

Турчинов отметил, что взрыв был один, хотя очевидцы говорят о двух взрывах.

"Сначала был один взрыв, похожий на петарду, а затем уже большой взрыв. Мы видели, что один человек держался за голову, у него кровь шла из головы и он оказывал помощь кому-то. Потом мы узнали, что это была женщина. Ее забрала скорая. Полиция быстро прибыла, а "скорая" через минут 10", — приводит издание слова очевидца по имени Ярослав.

Ранее в четверг пресс-служба полиции Киева сообщила, что неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в день празднования независимости Украины, два человека пострадали. По данным СМИ, взрыв произошел на участке улицы Грушевского между стадионом "Динамо" и зданием Кабмина. Недалеко от этого места расположена открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставка военной техники. Правоохранители считают "хулиганство" основной версией взрыва в центре Киева.