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    Князев о взрыве в Киеве: взрывчатку бросили из парка в прохожих

    Тема:

    День Независимости и взрыв в центре Киева (86)

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    Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что "взрывное устройство не упало на тротуар, а взорвалось неподалеку, не долетело несколько метров, но трое граждан сейчас госпитализированы".
    Сергей Князев на месте взрыва в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил в четверг, что злоумышленники бросили взрывное устройство из Мариинского парка в Киеве в семью, которая гуляла в центре города, передает агентство УНИАН.

    Видео с места взрыва в Киеве
    канал "112 Украина" в YouTube
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    "Сегодня около 14.00 возле того места, где мы с вами сейчас находимся (на улице Грушевского, где произошел взрыв — ред.), неизвестные преступники применили взрывное устройство, бросив его из Мариинского парка. К счастью, это взрывное устройство не упало на тротуар, а взорвалось неподалеку, не долетело несколько метров, но трое граждан сейчас госпитализированы. Шла семья, которая просто гуляла", — сказал Князев на месте ЧП.

    Ранее в четверг пресс-служба полиции Киева сообщила, что неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в день празднования независимости Украины, два человека пострадали. По данным СМИ, взрыв произошел на участке улицы Грушевского между стадионом "Динамо" и зданием Кабмина. Недалеко от этого места расположена открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставка военной техники. Правоохранители считают "хулиганство" основной версией взрыва в центре Киева. При этом в СНБО не исключили версию теракта.

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