наверх
24.08.201715:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Взрыв в Киеве. В авто с дипномерами бросили врзывпакеты - очевидец

    (обновлено: )62
    Пресс-служба столичной полиции подтвердила, что в результате взрыва пострадали два человека. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, информация о пострадавших уточняется.
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    hromadske.ua

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Неизвестным предметом, взорвавшийся в правительственном квартале в центре Киева, оказались врзывпакеты, которые бросили в сторону автомобиля азербайджанского посольства. Об этом сообщает очевидец происшествия Виталий Грузинов в соцсети Facebook.

    Ранее сообщалось, что на участке улицы Грушевского между стадионом Динамо и зданием Кабмина произошел взрыв. Недалеко от этого места расположена открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставка военной техники.

    "Только что на ул. Грушевского был "теракт" — бросали взрывпакеты по машине азербайджанского посольства… не докинули!!!! Пострадала женщина и парень, которые шли рядом… ", — говорится в сообщении.

    Скриншот сообщения

    Пресс-служба столичной полиции подтвердила, что в результате взрыва пострадали два человека.

    "В 14.06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники", — говорится в сообщении на сайте полиции города.

    Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, информация о пострадавших уточняется.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
      День Независимости Украины. 26 лет спустя
      Мэттис и Порошенко на встрече в Киеве
      Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
      Пограничники провели учения на границе с Россией
      Украина и Россия: визовый вопрос
      На месте убийства гражданина Израиля в Киеве
      Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО