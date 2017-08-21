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    Полиция Каталонии: организатор терактов мог погибнуть при взрыве в Альканаре

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    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (64)

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    Как отмечается, в Альканаре найдены останки двух человек. Глава региональной полиции Каталонии добавил, что все указывает на то, что имам Риполя был среди погибших в доме.
    Главным организатором теракта в Испании был имам города Риполь
    @el_pais

    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Глава полиции Каталонии заявил о наличии веских доказательств того факта, что имам, предположительно являющийся организатором теракта в Барселоне, был среди погибших при взрыве в Альканаре, сообщает газета El Pais.

    Теракт в Барселоне
    REUTERS Carlos Tena Gallardo
    На месте кровавого теракта в Барселоне (18+)

    Испанские СМИ предполагают, что имам каталонского города Риполь марокканец Абдельбаки эс-Сати может быть главным организатором терактов. Полиция в субботу утром проводила обыски в его доме. Правоохранители не исключают, что эс-Сати погиб в результате взрыва в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы с использованием газовых баллонов.

    "В Альканаре мы нашли останки двух человек. Все указывает на то, что имам Риполя был среди погибших в доме", — приводит газета слова главы региональной полиции Каталонии Хосепа Луиса Траперо.

    В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны.

    Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

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