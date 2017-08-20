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    Теракт в Барселоне: полиция не знает, в какой стране находится террорист

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    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (59)

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    Глава каталонских правоохранительных органов Хосеп Луис Трапероне отметил, что полиция не располагают информацией, где может находиться человек, совершивший теракт в Барселоне.
    Теракт в Барселоне
    Nicolas CARVALHO OCHOA / AFP

    КИЕВ, 20 авг – РИА Новости Украина. Каталонские правоохранительные органы не располагают информацией, где в данный момент может находиться человек, совершивший теракт в Барселоне, и не исключают, что он мог пересечь границу.

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    "Мы не знаем, где он", — сказал глава каталонских правоохранительных органов Хосеп Луис Траперо на пресс-конференции, которую транслирует телеканал 24 Horas.

    Он подтвердил, что террористическая группировка, в которую входили 12 человек, планировала более масштабные нападения. "Исходим из того, что группа лиц планировала один или больше терактов с использованием взрывчатки в Барселоне", – отметил Траперо.

    В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

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