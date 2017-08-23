КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Полицейские обезвредили взрывное устройство, которое обнаружил житель Ивано-Франковска под мостом через реку Быстрица-Солотвинская, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области.

По данным полиции, местный житель сообщил правоохранителям, что под пешеходным мостом через реку он обнаружил пакет.

СБУ В Ивано-Франковске нашли взрывчатку под мостом

"На место происшествия немедленно выехали сотрудники взрывотехнической службы Главного управления Нацполиции в области, которые нашли пакет и обнаружили в нем тротиловую шашку с часовым механизмом. Путем подрыва взрывчатку обезвредили неподалеку от места происшествия", — говорится в сообщении полиции.

Как отметили в пресс-службе, правоохранители разыскивают человека, который оставил под мостом взрывчатку, по данному факту завели дело.

Ранее сообщалось, что во Львове на территории общеобразовательной школы обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство.