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    Происшествия

    В Ивано-Франковске нашли взрывчатку под мостом

    (обновлено: )4010
    Местный житель сообщил правоохранителям, что под пешеходным мостом через реку он обнаружил пакет. Правоохранители разыскивают человека, который оставил под мостом взрывчатку, по данному факту завели дело.
    В Ивано-Франковске нашли взрывчатку под мостом
    СБУ

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Полицейские обезвредили взрывное устройство, которое обнаружил житель Ивано-Франковска под мостом через реку Быстрица-Солотвинская, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области.

    По данным полиции, местный житель сообщил правоохранителям, что под пешеходным мостом через реку он обнаружил пакет.

    СБУ
    В Ивано-Франковске нашли взрывчатку под мостом

    "На место происшествия немедленно выехали сотрудники взрывотехнической службы Главного управления Нацполиции в области, которые нашли пакет и обнаружили в нем тротиловую шашку с часовым механизмом. Путем подрыва взрывчатку обезвредили неподалеку от места происшествия", — говорится в сообщении полиции.

    Как отметили в пресс-службе, правоохранители разыскивают человека, который оставил под мостом взрывчатку, по данному факту завели дело.

    Ранее сообщалось, что во Львове на территории общеобразовательной школы обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство.

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