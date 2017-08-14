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    ИГ готовило теракты в Москве со взрывчаткой "мать Сатаны"

    (обновлено: )24801
    Очень опасное инициирующее взрывчатое вещество было выявлено путем экспресс-анализа. В военных целях данное вещество практически не применяется из-за своей летучести и чувствительности к ударам нагреванию.
    Красная площадь в Москве
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. ФСБ РФ опубликовала оперативную видеосъемку задержания предполагаемых боевиков "Исламского государства", готовивших теракты на транспорте и в торговых комплексах в Москве.

    На кадрах показано, в частности, как оперативник проводят экспресс-анализ взрывчатых веществ, изъятых у задержанных.

    "Мы взяли пробы. По пробам… это триперекись ацетона, очень опасное инициирующее взрывчатое вещество", — пояснил оперативник.

    В военных целях данное вещество практически не применяется из-за своей летучести и чувствительности к ударам нагреванию и другим внешним воздействиям, из-за чего процесс создания взрывных устройств на основе этого вещества является опасным (по этой причине трипероксид ацетона, как иногда пишут в СМИ, террористы называют "мать Сатаны").

    В понедельник ФСБ РФ объявила о задержании четырех членов группы ИГ, которые планировали теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве. Взрывы предполагалось осуществить с помощью террористов-смертников. Группа состояла из россиянина и трех граждан стран Центральной Азии.

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