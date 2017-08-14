ИГ готовило теракты в Москве со взрывчаткой "мать Сатаны"

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. ФСБ РФ опубликовала оперативную видеосъемку задержания предполагаемых боевиков "Исламского государства", готовивших теракты на транспорте и в торговых комплексах в Москве.

На кадрах показано, в частности, как оперативник проводят экспресс-анализ взрывчатых веществ, изъятых у задержанных.

"Мы взяли пробы. По пробам… это триперекись ацетона, очень опасное инициирующее взрывчатое вещество", — пояснил оперативник.

В военных целях данное вещество практически не применяется из-за своей летучести и чувствительности к ударам нагреванию и другим внешним воздействиям, из-за чего процесс создания взрывных устройств на основе этого вещества является опасным (по этой причине трипероксид ацетона, как иногда пишут в СМИ, террористы называют "мать Сатаны").

В понедельник ФСБ РФ объявила о задержании четырех членов группы ИГ, которые планировали теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве. Взрывы предполагалось осуществить с помощью террористов-смертников. Группа состояла из россиянина и трех граждан стран Центральной Азии.