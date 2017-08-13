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    Ж/д вокзал в Киеве возобновил работу, взрывчатка не найдена

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    Чтобы обезопасить граждан, территорию оградили и эвакуировали 1170 пассажиров и 70 работников вокзала. Сбоев в движении поездов не было, заявляют в полиции.
    Центральный железнодорожный вокзал в Киеве
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Взрывчатка на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве не обнаружена, сообщила пресс-служба столичной полиции.

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    Как отмечается, после получения сообщения о минировании здания вокзала на место выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

    Чтобы обезопасить граждан, территорию оградили и эвакуировали 1170 пассажиров и 70 работников вокзала. Сбоев в движении поездов не было.

    Полицейские провели осмотр, в результате которого никаких опасных предметов и веществ не выявили. Работа вокзала была возобновлена около 18.00.
    Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция разыскивает лицо, предоставившее ложное сообщение о минировании.

    Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют информацию о наличии взрывчатых веществ в здании столичного Центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании.

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