Ж/д вокзал в Киеве возобновил работу, взрывчатка не найдена

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Взрывчатка на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве не обнаружена, сообщила пресс-служба столичной полиции.

Как отмечается, после получения сообщения о минировании здания вокзала на место выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

Чтобы обезопасить граждан, территорию оградили и эвакуировали 1170 пассажиров и 70 работников вокзала. Сбоев в движении поездов не было.

Полицейские провели осмотр, в результате которого никаких опасных предметов и веществ не выявили. Работа вокзала была возобновлена около 18.00.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция разыскивает лицо, предоставившее ложное сообщение о минировании.

Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют информацию о наличии взрывчатых веществ в здании столичного Центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании.