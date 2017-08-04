В Бахмутском районе изъят арсенал боеприпасов и взрывчатки

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители изъяли арсенал боеприпасов и взрывчатки, который хранился в одном из частных домостроений, в Бахмутском районе Донецкой области, сообщает Нацполиция области на своей странице в Facebook.

"Более 4 тысяч патронов, аммонит, сигнальные и имитационные патроны, гранаты РГ-42, детонаторы и электровоспламенители обнаружила в доме жительница Северска после смерти владельца домовладения. Женщина немедленно сообщила об опасной находке в полицию", – сообщает полиция.

Нацполиция Донецкой области Арсенал боеприпасов и взрывчатки

Женщина нашла боеприпасы в хозяйственном здании, когда разбирала вещи предыдущего владельца.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной квалификацией ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.