Взрыв в центре Одессы: в автомобиль заложили взрывчатку

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КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Автомобиль "ВАЗ 2101" в центре Одессы взорвался в результате действия взрывного устройства, которое заложили в районе заднего левого пассажирского места, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

culturemeter.od.ua Взрыв автомобиля в Одессе

"По характерными повреждениями указанного автомобиля четко определяется место взрыва – это район заднего левого пассажирского места. В настоящее время предварительно установлено, что взрыв указанного автомобиля произошел в результате действия безоболочного взрывного устройства. Тротиловый эквивалент взорванного заряда составляет около 600 граммов. Устанавливается тип взрывчатого вещества", – рассказали полиции.

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Специалисты-взрывотехники продолжают свою работу на месте происшествия.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, предварительная правовая квалификация ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", – добавили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы легковой автомобиль Toyotа Camry был взорван с помощью радиоуправляемого взрывного устройства.