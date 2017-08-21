В Апелляционном хозсуде Киева ищут взрывчатку

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители обыскивают здание Киевского Апелляционного хозяйственного суда из-за сообщения о минировании, сообщает в понедельник пресс-служба суда.
"В связи с сообщением о минировании помещения Киевского апелляционного хозяйственного суда работа суда временно приостановлена", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным суда, сотрудники Национальной полиции Украины проводят проверку.
В пресс-службе полиции Киева подтвердили РИА Новости, что поступила информация о минировании здания Апелляционного хозяйственного суда. На месте работают правоохранители.
На минувшей неделе полиция получила сообщение о минировании ж/д вокзала в Киеве.