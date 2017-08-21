наверх
21.08.201711:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Апелляционном хозсуде Киева ищут взрывчатку

    (обновлено: )8
    Сотрудники Национальной полиции Украины проводят проверку помещений Киевского Апелляционного хозяйственного суда после сообщения о минировании. Суд приостановил работу.
    Кинолог. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители обыскивают здание Киевского Апелляционного хозяйственного суда из-за сообщения о минировании, сообщает в понедельник пресс-служба суда.

    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Госгеологии
    Пресс-служба Государственной службы геологии и недр Украины
    Захват и минирование в Госгеонедр

    "В связи с сообщением о минировании помещения Киевского апелляционного хозяйственного суда работа суда временно приостановлена", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

    По данным суда, сотрудники Национальной полиции Украины проводят проверку.

    В пресс-службе полиции Киева подтвердили РИА Новости, что поступила информация о минировании здания Апелляционного хозяйственного суда. На месте работают правоохранители.

    На минувшей неделе полиция получила сообщение о минировании ж/д вокзала в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    В Одессе заблокировали выезд из СИЗО, где произошло зверское убийство
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    На месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне