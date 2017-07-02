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    Аноним сообщил о минировании станции метро "Театральная" в Киеве

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    Как сообщила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон, "около получаса назад был получен анонимный звонок о минировании станции метро "Театральаная".
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    Сайт КГГА

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Неизвестный сообщил о минировании станции метро "Театральная" в Киеве, из-за чего станцию закрыли, заявила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон.

    "Около получаса назад был получен анонимный звонок о минировании станции метро "Театральаная". Как обычно в таких случаях, станция закрыта", — сообщила она в эфире телеканала "112 Украина" в воскресенье.

    По словам пресс-секретаря, на месте работают взрывотехники, спасатели, в метро надеются, что данное сообщение окажется ложным.

    Напомним, 26 июня в Одессе аноним сообщил о заминировании двух судов.

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