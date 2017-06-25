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    Киев

    В киевском метро появится новая система видеоинформирования

    (обновлено: )53
    Как сообщается, новая система собирает информацию о реальном графике движения и может корректировать таймеры. Также она умеет отображать информацию, когда поезд идет не до конечной.
    Новая система видеоинформирования в метро Киева
    КП "Киевский метрополитен" / Facebook

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В киевском метро тестируют новую систему видеоинформирования в вагонах. Теперь пассажиры смогут не только следить за навигацией, но и видеть текущее время. Об этом в Facebook сообщает КП "Киевметрополитен".

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    "Все, как вы хотели. Тестируем с Агентами изменений навигацию с часами. Скоро — во всех вагонах с экранами… Все не так просто, как может показаться, поскольку информация заливается видеофайлами", — говорится в сообщении.

    В комментариях представитель Агентов изменений пояснил, что значит это нововведение.

    "Что имеем: старую систему видеоинформирования, которая была разработана то в конце 90-х, то в 2000-х, и такие же старые мониторы. Эта система работает так: вместе с голосовыми объявлениями в поезде транслируются специальные сигналы, по которым переключаются заранее записанные видеоролики. Мы сначала сделали новые видеоролики, которые, в отличие от старых, содержат информацию о пересадках, о следующих нескольких станциях и времени в пути до них. Большинство пассажиров отреагировала положительно, но просят вывести часы на эти экраны, потому что в толпе неудобно лезть в карман за телефоном, чтобы посмотреть время. Мы, со своей стороны, недовольны тем, что видеоролики сложно обновлять. Поэтому, благодаря волонтерской работе Artem Veikus появилась новая система, которая работает без видео и способна запускаться на железе почти 20-летней давности, что является нетривиальной задачей. Эта система также собирает информацию о реальном графике движения и может корректировать таймеры. Также эта система умеет отображать информацию, когда поезд идет не до конечной. Ну, и, конечно, содержит часы", — написал Игорь Скляревский.

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