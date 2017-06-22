В киевском метро погиб очередной зацепер

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. В четверг ночью, 22 июня, в Киеве произошла очередная трагедия, в которой оборвалась жизнь любителя экстремальных поездок на крыше метро. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена на своей странице в Facebook.

Скриншот со страницы киевского метрополитена в Facebook

"Сегодня, в половине первого ночи. Перегон Левобережная — Дарница. Зацепер на крыше поезда. Летально", — заявили в пресс-службе.

В Киеве в результате удара током на крыше товарного поезда погиб молодой человек, его друг был травмирован.