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    Киев

    В киевском метро погиб очередной зацепер

    (обновлено: )7810
    Как сообщает пресс-служба метрополитена на своей странице в Facebook, на перегоне Левобережная - Дарница погиб зацепер на крыше поезда.
    Запуск модернизированных вагонов Киевского метрополитена
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. В четверг ночью, 22 июня, в Киеве произошла очередная трагедия, в которой оборвалась жизнь любителя экстремальных поездок на крыше метро. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена на своей странице в Facebook.

    Скриншот со страницы киевского метрополитена в Facebook

    "Сегодня, в половине первого ночи. Перегон Левобережная — Дарница. Зацепер на крыше поезда. Летально", — заявили в пресс-службе.

    В Киеве в результате удара током на крыше товарного поезда погиб молодой человек, его друг был травмирован.

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