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    Киев

    Две новые станции метро обойдутся Киеву в 5 млрд грн

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    В эфире радиостанции Голос Столицы советник начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон сообщила, что средства на строительство новых станций метро не закладываются в его тарифах.
    Киевский метрополитен
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Киевский метрополитен анонсировал открытие двух новых станций метро на Виноградаре до конца 2019 года. Как заявил глава предприятия Виктор Брагинский, речь идет о станции "Мостицкая" и "Проспект Правды". В этом году заканчивается проектирование.

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    Во сколько новые станции метро обойдутся городу, рассказала советник начальника коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Наталья Макогон в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Стоимость уже известна — это около 5 млрд гривен. На сегодняшний день проект корректируется и относительно сегодняшней стоимости выводится вся смета. Все капитальные вложения метрополитена всегда реализовываются за деньги городского бюджета. В тарифе такие работы никогда не закладываются", — сообщила Макогон.

    Ранее Макогон сообщила, чего удалось добиться столичной подземке за два года судов по долгу российскому предприятию.

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