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    Киев

    Двухмиллиардный долг метро Киева: удалось отстоять только зарплаты

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    Руководитель пресс-службы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире "ГС" рассказала, что удалось добиться предприятию за два года судов по долгу российскому предприятию.
    Киевский метрополитен
    Facebook Киевского метрополитена

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко просит СНБО вмешаться в ситуацию с долгами киевского метро. Об этом сообщил советник Кличко Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook. Как известно, 25 апреля Высший хозяйственный суд Украины обязал КП "Киевский метрополитен" оплатить почти 2 млрд гривен в пользу российской компании "Укррослизинг" за долги по лизинговой сделке. По словам Белоцерковца, речь идет о 100 вагонах, которые были поставлены метрополитену на условиях лизинга с 2009 по 2013 годы. Один из аргументов, с которыми Кличко сейчас обращается к СНБО, — запретить выплаты российской компании.

    Демонтаж МАФов около м. Петровка
    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    О ходе судебного разбирательства по накопившемуся у столичного метрополитена долгу в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала руководитель пресс-службы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

    "За более чем два года судебных решений мы прошли все инстанции, вместе с юристами Киевсовета, Администрации и прокуратуры города Киева. Нам удалось с той суммы, которая накопилась, отстоять 40 млн гривен, однако основная часть долга — почти 2 млрд гривен, она остается. Но я напомню, что 16 марта нашему предприятию арестовали счета, и судебные исполнители сейчас рассматривают вопрос выплат в соответствии с решениями суда. Буквально на днях мы отстояли возможность своевременной выплаты заработной платы нашим сотрудникам, поскольку это — социальная статья и она должна быть защищена", — сообщила Макогон.

    Ранее сообщалось, что власти Киева планируют декоммунизировать Куреневско-Красноармейскую линию столичного метро.

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