Два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка, есть пострадавшие

КИЕВ, 27 июн – РИА Новости Украина. Два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка, 34 человека пострадали, сообщила газета New York Times со ссылкой на комиссара пожарного управления мегаполиса Дэниела Нигро.

@kemrichardson7 На месте аварии в метрополитене Нью-Йорка

По данным New York Times, инцидент произошел в утренний час-пик на маршруте А между 135-й и 125-й улицами, когда в результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля. Поезд ехал в южном направлении.

People stuck on smoky A train that derailed in #harlem Passengers tell me they thought they were going to die. More at 5 @ABC7NY pic.twitter.com/hJMpr5Rc6F — Kemberly Richardson (@kemrichardson7) 27 июня 2017 г.

​По информации Нигро, которую приводит издание, 34 человека пострадали, в том числе в результате задымления, 17 были госпитализированы. В общей сложности на месте аварии оказались около 800 человек, их эвакуация из тоннеля заняла более часа.