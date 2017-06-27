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    Два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка, есть пострадавшие

    (обновлено: )40
    Сообщается, что транспортный инцидент произошел в утренний час-пик, когда в результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля.
    На месте аварии в метрополитене Нью-Йорка
    @kemrichardson7

    КИЕВ, 27 июн – РИА Новости Украина. Два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка, 34 человека пострадали, сообщила газета New York Times со ссылкой на комиссара пожарного управления мегаполиса Дэниела Нигро.

    @kemrichardson7
    На месте аварии в метрополитене Нью-Йорка

    По данным New York Times, инцидент произошел в утренний час-пик на маршруте А между 135-й и 125-й улицами, когда в результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля. Поезд ехал в южном направлении.

    ​По информации Нигро, которую приводит издание, 34 человека пострадали, в том числе в результате задымления, 17 были госпитализированы. В общей сложности на месте аварии оказались около 800 человек, их эвакуация из тоннеля заняла более часа.

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