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    В Одессе "заминировали" сразу два суда

    (обновлено: )53
    По спецлинии "102" поступило сообщение о том, что Одесский апелляционный суд на ул. Гайдара, 24а минирован. Затем с того же номера поступило сообщение от неизвестного о минировании Приморского суда.
    Сотрудники Национальной полиции Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Одессе в понедельник утром, 26 июня, аноним сообщил о заминировании двух судов, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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    Как стало известно, сегодня в 8:43 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что Одесский апелляционный суд на ул. Гайдара, 24а минирован. Затем с того же номера поступило сообщение от неизвестного о минировании Приморского суда. 

    "На эти места были направлены следственно-оперативные группы полиции, кинологи с собаками и специалисты взрывотехнической управления ГУНП. Здания судов и прилегающие к ним территорий проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств. Работников и посетителей эвакуировали ", — отметили в ведомстве, информирует УНН.

    Напомним, в минувший вторник вечером станцию метрополитена "Театральная" в Киеве закрыли после анонимного сообщения о минировании.

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