Днепр: строительство метро под вопросом. Вопросом денег

РИА Новости Украина

В Днепре началась активная фаза достройки метрополитена: в четверг, 16 июня, в городе прогремел первый за 20 лет экспериментальный подземный взрыв. Взрывные работы должны помочь отследить геологические изменения и скорректировать дальнейший ход достройки метрополитена.

Устройство, вызывающее взрыв, в действие привел лично мэр города Борис Филатов. Начало активной фазы работ он назвал историческим событием для Днепра.

В начале июня начался первый этап строительства внешней инфраструктуры для будущих станций днепровской подземки. Сдать комплекс в эксплуатацию планируется в сентябре 2021 года.

Впрочем, вполне может оказаться, что денег на строительство метро в Днепре уже не хватает, пишет газета "Горожанин".

Издание приводит версию от директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Игоря Маковцева.

Маковцев в ИА "Мост Днепр" рассказал о ходе строительства метро в Днепре: "Возобновление строительства первой очереди метро началось с подписания контракта с генеральным подрядчиком – компанией "Лимак". На прошлой неделе на стволе №11 был произведен пробный взрыв. Их всего будет три. Чтобы определить количество взрывчатки. Это говорит о том, что мы переходим в активную фазу строительства метро".

Отдельно он прояснил ситуацию с финансированием.

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"Существует несколько участков достройки метрополитена. Основной проект разделен на 3 пусковых комплекса.

Первый пусковой комплекс – это те работы, которые необходимо провести, чтобы, образно говоря, работала и старая, и новая ветки метро. Второй пусковой комплекс – это как раз и есть прокладка тоннеля и установка 3 станций. Именно эти работы финансируются ЕИБ и ЕБРР. Третий пусковой комплекс работы связан с метро как объектом гражданской обороны. На первый и третий пусковой комплексы искать деньги нужно нам", – сказал Маковцев.

Андрей Лепешкин отметил, что проблемы были с выносом существующих сетей.

"Вы же понимаете, что строить невозможно, когда под площадкой находятся сети энергоснабжения и других коммуникаций. Второй взрыв ориентировочно состоится во вторник, 27 июня.

Строительство идет с нескольких площадок, поэтому трудно сейчас говорить о скорости проходки. Проект все время корректируется", – сказал он.

Строить метрополитен в Днепре начали еще в 1980 году. 22 года назад запустить удалось лишь шесть станций общей протяженностью более 7 км. Это – самый короткий подземный маршрут в Европе. После достройки станций "Центральная", "Театральная" и "Музейная", предусмотренных контрактом между мэрией и турецкой компанией Limak, общая длина подземки достигнет уже 11,1 км.