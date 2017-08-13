Полиция получила сообщение о минировании ж/д вокзала в Киеве

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители проверяют информацию о наличии взрывчатых веществ в здании столичного Центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании, передает УНИАН.

Как уточняется, главный вход в здание огорожен. У входа дежурит несколько сотрудников полиции. Кроме того, стоят пожарный и полицейский автомобили, а также машина скорой медицинской помощи.

По словам полицейских, проверка продолжается уже около 40 мин. В то же время движение поездов осуществляется по расписанию. Пассажиров просят заходить в здание вокзала не через центральный вход, а через подземный переход.

Ранее поступило сообщение о минировании станции "Театральная" в Киеве, после проверки станцию открыли, взрывоопасных предметов там не нашли.