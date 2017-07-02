В Киеве из-за сообщения о минировании закрыты центральные станции метро

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. В Киеве из-за сообщения о минировании закрыты центральные станции метрополитена "Майдан Независимости" и "Льва Толстого". Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Twitter.

"Анонимные звонки о минировании станций. Проверили "Оболонь", "Минске". Закрыто "Майдан Независимости" и "Льва Толстого" + пересадки", — говорится в сообщении.

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Ранее в воскресенье неизвестный сообщил о минировании станции метро "Театральная" в Киеве, из-за чего станцию закрыли.