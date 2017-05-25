Захват и минирование в Госгеонедр

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Неизвестные лица захватили кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Об этом сообщила руководитель пресс-службы временно исполняющего обязанности председателя Госгеонедр Николая Бояркина Наталья Мелень.

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По ее словам, работники службы в панике. Пока их не допускают к рабочим местам. В Госгеонедра также приехали народные депутаты. Ведомство окружено общественными активистами и правоохранителями.

Ситуацию с захватом кабинета Николая Бояркина прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель пресс-службы Наталья Мелень.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що станом на ці хвилини відбувається в офісі компанії? Чи відомо, хто саме захопив кабінет?

— Наразі будівля "Держгеонадр" замінована. Всі співробітники знаходяться на вулиці. Щодо побаченого мною, можу сказати, що з самого ранку було дуже багато поліції, громадських діячів, відставників АТО, а також співробітники, які не могли потрапити на свої робочі місця. Як я зрозуміла згодом, після спілкування вже з представниками громадськості, якісь невідомі особи захопили кабінет керівника "Держгеонадр". Як стало також відомо, хтось намагається стати керівником "Держгеонадр". Потім кабінет керівника було звільнено і візуально можна було оцінити, що сейф намагалися зламати. Як ви знаєте, в подібних сейфах знаходять відповідні документи і дуже важливі печатки. Потім ця людина, Олег Кирилюк прийшов до іншого кабінету, кабінету юристів. Вони закрилися від поліції, і поліція не могла поспілкуватися, зрозуміти, що до чого. Я вам нагадаю, чому саме це відбувається. Як нам сказали є розпорядження Кабміну щодо їх призначення на посаду, т.в.о голови, саме Олега Кирилюка і також заступника. Також Миколу Фищия на посаду заступника, першого заступника. Але як, можливо, ви вже знаєте, рішенням окружного адміністративного суду від 18 травня було скасовано рішення Кабміну, яке було також попередньо оприлюднене. Але сьогодні зранку на офіційному сайті урядового порталу і досі немає призначення, розпорядження щодо призначення цих двох осіб. Як ви знаєте, поки не буде оприлюднення розпорядження, рішення не набуває чинності. І тому хто саме захопив кабінети, що там відбувається, остаточно ми не знаємо, бо дуже все емоційно відбувається, і люди дійсно в розпачі. А взагалі нам повідомили, що будівля замінована, і всіх просто вивели.

Пресс-служба Государственной службы геологии и недр Украины В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Госгеологии

Про замінування хто повідомив? Правоохоронці?

— Так, правоохоронці повідомили. Вони присутні на місці події, звісно. Представники Нацполіції взагалі нічого не кажуть. Вони спілкуються з пресою, з громадськістю. Вони вислухали деяких громадських діячів і взагалі-то мовчать. Вони просто повідомили, що будівля замінована і попросили всіх вийти дуже терміново. Але є така в мене думка, що вивели не всіх. Деякі люди пішли на чорних вхід, бачили, яких мали завести до "Держгеонадр".

А зараз що в кабінеті відбувається також не відомо?

— Не відомо, бо, поліція всіх вивела.

Там народні депутати також присутні, наскільки нам відомо?

— Були народні депутати. Я почула це від громадських діячів. Особисто я їх не знаю, якщо чесно. Просто не встигла зорієнтуватися, хто прийшов, бо було дуже все емоційно і навіть негативно.

А Бояркін зараз де перебуває?

— Микола Бояркін наразі на лікарняному.

А коли закінчується його лікарняний? Коли він повертається на роботу?

— А це буде вже відомо пізніше, коли лікарі скажуть, що він може приступати до роботи, бо останнім часом було достатньо напружена робота, і достатньо складно було працювати, в нормальному режимі виконувати свої обов'язки було достатньо складно.