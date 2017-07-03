Возле здания львовской школы нашли самодельную взрывчатку

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Во Львове на территории общеобразовательной школы обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщается на сайте городского совета.

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Так, 2 июля в 19:18 на территории львовской школы №15 на расстоянии 15 м от здания был обнаружен баллон пропан-бутана 500 г, к которому были примотаны элементы питания от мобильных телефонов с надписями Nokia и Samsung, две электрические платы, USB-шнур, 13 корпусов-воспламенителей к охотничьим патронам.

"Как сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС, подозрительный предмет, обнаруженный вчера на территории ЗОСШ №15 специалисты обезвредили. Он отправлен на исследование", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в селе Припрутье Новоселицкого района Черновицкой области неизвестный бросил гранату во двор 46-летнего местного жителя.