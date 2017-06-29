наверх
29.06.201720:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Мощный взрыв произошел в здании университета в центре Донецка

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (681)

    23302
    По словам представителя аппарата главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, на бульваре Шевченко в здании Университета торговли совершен теракт, часть актового зала разрушена, повреждена библиотека.
    Нашивка на военнослужащем ДНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Теракт совершен в центре Донецка, в результате повреждено здание Университета торговли, сообщил журналистам представитель аппарата главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    Обстрелы в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донецк: "хлебное" перемирие не работает

    "На бульваре Шевченко здание Университета торговли… совершен теракт. Часть актового зала разрушена, повреждена библиотека", — представитель администрации главы ДНР.

    Позже источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что это могло произойти в результате взрыва.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Турчинов на заседании СНБО
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Нашивка на военнослужащем ДНР. Архивное фото
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Перекрытие международной трассы из-за убийства девушки в Тернопольской области
    Рост криминала в Украине
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест