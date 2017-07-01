Пять золотых правил пользования кондиционером от доктора Комаровского

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РИА Новости Украина

В Украину пришла безумная жара: столбик термометра перевалил за 30 градусов по Цельсию. В такой зной единственным спасением для жителей городов становятся кондиционеры.

"Существует достаточно распространенное заблуждение: дескать, кондиционеры очень вредны, вызывают жуткие болезни и пользоваться ими надо с особой осторожностью. Это — взрослым! Детей же вообще следует от кондиционеров прятать, а больных детей — прятать как можно дальше… Подавляющее большинство нынешних пап и мам, не говоря уже о дедушках и бабушках, получили доступ к прелестям кондиционированного воздуха уже во взрослом состоянии — т. е. не имеют опыта общения-адаптации, уходящего своими корнями в детство", — пишет украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

Доктор Комаровский отмечает, что кондиционер, как любое достижение цивилизации, имеет свои плюсы и минусы, о них надо знать, плюсами пользоваться, минусы обходить.

"Принципиальная особенность детского организма — способность адаптироваться к внешним условиям, и чем ребенок младше, тем легче эта адаптация происходит. Неудивительно, что если с младенчества кондиционированный воздух — обыденность, так детский организм легко к нему приспосабливается. Это универсальный закон, а из закона следует несколько философское, но очевидное правило: не избегать, а приспосабливаться, но уметь пользоваться.

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Незнание закона не освобождает от ответственности за здоровье ребенка! Печальное следствие — девочка Маша с температурой тела 38 °С и забитым носом находится в комнате, где температура воздуха тоже 38 °С… А кондиционер не включается, потому что, по мнению бабушки, "будет еще хуже"!.

Правила пользования кондиционером достаточно просты и легко реализуемы. Эти правила очень желательно соблюдать здоровым и обязательно соблюдать больным.

- Контролировать влажность воздуха и при необходимости пользоваться увлажнителем.

- Не забывать о том, что в кондиционере есть фильтры, которые следует регулярно менять или мыть.

- Перед работающим кондиционером находится зона активного движения воздуха, размер этой зоны (обычно два на три метра) индивидуален, т. е. зависит от конкретной модели аппарата. Это надо учитывать, и, по крайней мере, не размещать здесь детскую кровать.

- Хотя бы иногда проветривайте помещение, разумеется, с учетом погоды и экологической обстановки за окном".