При взрыве авто в Донецкой области погиб полковник СБУ

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. При взрыве автомобиля в Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный, сообщает пресс-служба СБУ.

Ранее ряд СМИ сообщили о взрыве автомобиля с сотрудниками СБУ в Донбассе. Сообщалось об одном погибшем.

"Предварительная версия причины гибели — подрыв автомобиля. Еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести. Следствие ведет Военная прокуратура", — говорится в сообщении.

pravda.com.ua Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донецкой области

Напомним, накануне в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль, в результате инцидента погиб полковник ГУР Минобороны Максим Шаповал. Мощность бомбы в авто Шаповала составила 1 кг в тротиловом эквиваленте.

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