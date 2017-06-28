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    В Донбассе взорвалась машина с сотрудниками СБУ, есть жертвы

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (669)

    (обновлено: )1025140
    По данным СМИ, в результате инцидента погиб один человек, четыре человека получили ранения. Данные об инциденте подтвердила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
    Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донецкой области
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Автомобиль с сотрудниками Службы безопасности Украины взорвался в Константиновском районе Донецкой области, сообщает издание "Украинская правда".

    "Один сотрудник погиб, 4 ранены. Среди них работники Департамента контрразведки", — говорится в сообщении.

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    Инцидент, который произошел накануне, подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

    Напомним, накануне в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль, в результате инцидента погиб полковник ГУР Минобороны Максим Шаповал. Мощность бомбы в авто Шаповала составила 1 кг в тротиловом эквиваленте.

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