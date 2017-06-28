В Донбассе взорвалась машина с сотрудниками СБУ, есть жертвы

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Автомобиль с сотрудниками Службы безопасности Украины взорвался в Константиновском районе Донецкой области, сообщает издание "Украинская правда".

"Один сотрудник погиб, 4 ранены. Среди них работники Департамента контрразведки", — говорится в сообщении.

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Инцидент, который произошел накануне, подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Напомним, накануне в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль, в результате инцидента погиб полковник ГУР Минобороны Максим Шаповал. Мощность бомбы в авто Шаповала составила 1 кг в тротиловом эквиваленте.