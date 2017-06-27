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    Киев

    СМИ сообщают о погибшем при взрыве в Киеве

    Тема:

    Криминал шагает по стране: взрыв в Киеве (241)

    (обновлено: )40420
    Как сообщают СМИ, в Соломенском районе столицы на ходу взорвался Mercedes, части автомобиля разлетелось по периметру 100 метров и задели другие авто. Сообщается об одном погибшем и двух пострадавших.
    Взрыв автомобиля в Соломенском районе Киева
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева погиб один человек, двое пострадали, сообщают СМИ.

    Ранее сообщалось, что утром в столице на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов взорвался автомобиль. По данным столичной полиции, в результате инцидента в Соломенском районе пострадал один человек.

    "На ходу взорвался Mercedes. В момент взрыва водитель находился в салоне. Части автомобиля разлетелось по периметру 100 метров и задело другие авто. Предварительно, погиб один человек. Двое пострадавших", — говорится в паблике dtp.kiev.ua.

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    На месте "скорая" и спасатели ГСЧС, спасатели пытаются освободить водителя.

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    Взрыв автомобиля в Соломенском районе Киева

    На минувшей неделе на перекрестке улиц Тургеневской и Павловской в Киеве взорвался джип. По данным СМИ, в автомобиле находился директор севастопольского дачно-строительного кооператива Герман Гайдук.

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