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    Момент взрыва джипа в Киеве

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (230)

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    В интернете размещено видео взрыва джипа в центре Киева, на перекрестке улиц Тургеневской и Павловской, утром 23 июня. В ролике можно увидеть, как автомобиль проезжает перекресток и останавливается, затем происходит взрыв.
    Facebook Киев Оперативный

    Во взорванном в центре Киева автомобиле находился директор севастопольского дачно-строительного кооператива Герман Гайдук, сообщил журналист Юрий Бутусов.

    "В центре Киева произошел взрыв у машины учредителя дачного кооператива под Севастополем — разборки за самый дорогой участок недвижимости Севастополя проходят в столице Украины. По данным "Цензор.НЕТ", Гайдук не пострадал", — написал Бутусов на своей странице в Facebook.

    Смотрите также: ЧП в Киеве: в центре города взорвался джип

    Он уточнил, что кооператив Гайдука — это "один из самых дорогих и престижных участков земли в Крыму, который расположен на земле национального заповедника "Херсонес-Таврический", на самом берегу моря".

    Ранее сообщалось, что в пятницу утром в центре столицы взорвался внедорожник. В результате инцидента пострадал мужчина, который находился в авто.

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