Момент взрыва джипа в Киеве

Во взорванном в центре Киева автомобиле находился директор севастопольского дачно-строительного кооператива Герман Гайдук, сообщил журналист Юрий Бутусов.

"В центре Киева произошел взрыв у машины учредителя дачного кооператива под Севастополем — разборки за самый дорогой участок недвижимости Севастополя проходят в столице Украины. По данным "Цензор.НЕТ", Гайдук не пострадал", — написал Бутусов на своей странице в Facebook.

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Он уточнил, что кооператив Гайдука — это "один из самых дорогих и престижных участков земли в Крыму, который расположен на земле национального заповедника "Херсонес-Таврический", на самом берегу моря".

Ранее сообщалось, что в пятницу утром в центре столицы взорвался внедорожник. В результате инцидента пострадал мужчина, который находился в авто.