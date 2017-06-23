СМИ сообщили, кто находился внутри взорванного в центре Киева джипа

facebook.com/volodkadubnitskiy

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Во взорванном в центре Киева автомобиле находился директор севастопольского дачно-строительного кооператива Герман Гайдук, сообщил журналист Юрий Бутусов.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром в центре столицы взорвался внедорожник. В результате инцидента пострадал мужчина, который находился в авто.

"В центре Киева произошел взрыв у машины учредителя дачного кооператива под Севастополем — разборки за самый дорогой участок недвижимости Севастополя проходят в столице Украины. По данным "Цензор.НЕТ", Гайдук не пострадал", — написал Бутусов на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что кооператив Гайдука — это "один из самых дорогих и престижных участков земли в Крыму, который расположен на земле национального заповедника "Херсонес-Таврический", на самом берегу моря".