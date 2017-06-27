Мощный взрыв авто в Киеве: в полиции рассказали подробности

ГУ Нацполиции в Киеве

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В результате взрыва автомобиля Mercedes в Соломенском районе Киева погиб водитель транспортного средства, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

Утром во вторник в Соломенском районе столицы на ходу взорвался автомобиль. СМИ сообщали об одном погибшем и двух пострадавших.

"В 8:16 правоохранители получили сообщение о том, что на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль Mercedes. На месте работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи "скорой" и спасатели. Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва", — говорится в сообщении.

ГУ Нацполиции в Киеве Взрыв авто в Киеве

Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос о правовой квалификации.