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    Мощный взрыв авто в Киеве: в полиции рассказали подробности

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    Криминал шагает по стране: взрыв в Киеве (243)

    (обновлено: )47420
    Согласно данным столичной полиции, в результате взрыва автомобиля Mercedes в Соломенском районе погиб водитель транспортного средства. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
    Взрыв авто в Киеве
    ГУ Нацполиции в Киеве

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В результате взрыва автомобиля Mercedes в Соломенском районе Киева погиб водитель транспортного средства, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

    Утром во вторник в Соломенском районе столицы на ходу взорвался автомобиль. СМИ сообщали об одном погибшем и двух пострадавших.

    "В 8:16 правоохранители получили сообщение о том, что на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль Mercedes. На месте работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи "скорой" и спасатели. Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва", — говорится в сообщении.

    ГУ Нацполиции в Киеве
    Взрыв авто в Киеве

    Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос о правовой квалификации.

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