В Виннице в магазин одежды бросили взрывчатку - полиция

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В Виннице в помещение магазина одежды неизвестные бросили взрывчатку. Об этом сообщила пресс-служба управления полиции Винницкой области.

Как сообщается, в результате инцидента начался пожар.

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"Сегодня около 11:00 в Виннице по улице Стуса двое неизвестных бросили взрывной предмет в помещение магазина одежды, в результате чего начался пожар. Огонь быстро локализовали и потушили спасатели. На месте происшествия работают полицейские-взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции", — говорится в сообщении.

По данным полиции, к магазину подъехали двое неизвестных на мотоцикле Suzuki, водитель и пассажир были в шлеме синего цвета. В момент, когда сотрудница магазина открывала помещение, один из мужчин брызнул неизвестным веществом в ее лицо. Другой подозреваемый бросил взрывчатку в дверь магазина. После этого оба скрылись на мотоцикле.

Как отмечается, сотруднице магазина оказана медицинская помощь, в результате инцидента больше никто не пострадал.

"Полицией принимаются меры по задержанию злоумышленников, введен план "Перехват". В действиях злоумышленников усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 296 УК Украины (хулиганство)", — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в селе Припрутье Новоселицкого района Черновицкой области неизвестный бросил гранату во двор 46-летнего местного жителя.