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    Взрыв авто СБУ в Донбассе: под машину подложили бомбу - Геращенко

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (669)

    (обновлено: )28
    Как сообщил Антон Геращенко, в результате взрыва автомобиля погиб сотрудник контрразведки Украины. Ранее в СБУ сообщили, что при взрыве погиб полковник Юрий Возный.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что из-за взрыва автомобиля в Донецкой области погиб сотрудник контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ).

    Взрыв авто в Киеве
    УНИАН
    Мощность бомбы в авто Шаповала составила 1 кг в тротиловом эквиваленте - МВД

    Ранее ряд СМИ сообщили о взрыве автомобиля с сотрудниками СБУ в Донбассе. Сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. В среду в СБУ сообщили, что в результате взрыва погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный. По данным СБУ, пострадали также три человека.

    "Действительно, вчера (во вторник — ред.), кроме того, что в Киеве был убит полковник разведки Максим Шаповал, также в результате террористической деятельности… был убит сотрудник контрразведки Украины и четверо были ранены. Под автомобиль, в который сели сотрудники СБУ, также была подложена бомба", — заявил Геращенко в среду в эфире телеканала "112 Украина".

    Напомним, накануне в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль, в результате инцидента погиб полковник ГУР Минобороны Максим Шаповал. Мощность бомбы в авто Шаповала составила 1 кг в тротиловом эквиваленте.

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