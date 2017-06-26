СБУ предотвратила теракт в здании полиции Херсонской области

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины предотвратила на стадии подготовки теракт в одном из административных зданий Национальной полиции в Херсонской области, заявил на брифинге начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко, передает "Укринформ".

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"СБУ разоблачила, задокументировала и блокировала на стадии подготовки теракт в одном из админзданий Национальной полиции в Херсонской области. Непосредственным организатором выступил бывший житель Херсонской области Андрей Бардачев", — отметил Кононенко.

Он отметил, что по замыслу иностранных спецслужб, подрыв или поджог отдела полиции должен был выглядеть как месть представителей националистических объединений после столкновения с полицией 9 мая 2017.

Как сообщалось ранее, СБУ предотвратила нападение с использованием взрывных устройств и зажигательных смесей на офис ВО "Батькивщина" в Киеве.