В СБУ рассказали, как защититься от хакерских атак

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала пошаговые рекомендации по защите компьютеров от хакерских атак, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, подавляющее большинство заражений операционных систем происходило через открытие вредоносных приложений (документов Word, PDF-файлов), которые были направлены на электронные адреса многих коммерческих и государственных структур.

"Атака, основной целью которой было распространение шифровальщика файлов Petya.A, использовала сетевую уязвимость MS17-010, в результате эксплуатации которой на инфицированную машину устанавливался набор скриптов, используемых злоумышленниками для запуска упомянутого шифровальщика файлов", — говорится в сообщении.

Как заявляет СБУ, вирус атакует компьютеры под управлением ОС Microsoft Windows путем шифрования файлов пользователя, после чего выводит сообщение о преобразовании файлов с предложением произвести оплату ключа дешифрования в биткоинах в эквиваленте суммы 300 долларов для разблокировки данных. Пока зашифрованные данные расшифровке не подлежат.

"Если компьютер включен и работает нормально, но вы подозреваете, что он может быть заражен, ни в коем случае не перезагружайте его — вирус срабатывает при перезагрузке и зашифровывает все файлы, содержащиеся на компьютере. Сохраните все файлы, которые наиболее ценны, на отдельный не подключенный к компьютеру носитель, а в идеале сделайте резервную копию вместе с операционной системой. Для идентификации шифровальщика файлов необходимо завершить все локальные задачи и проверить наличие следующего файла: C: \ Windows \ perfc.dat", — отмечается в сообщении. Далее по пунктам приводятся рекомендации по защите от хакерских атак с ключами и ссылками.

Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд банков, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов. О хакерской атаке сообщили международный аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компании "Укрэнерго" и "Киевэнерго", а также крупнейшая частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".

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В компания Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз, сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.