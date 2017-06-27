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    Общество

    В СБУ собирают идеи, как противодействовать "информагрессии РФ"

    (обновлено: )57
    В СБУ сообщили, что рабочая группа будет разрабатывать предложения общественности, поступающих в рамках инициативы главы ведомтсва Василия Грицака.
    Служба безопасности Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины создала рабочую группу для обработки предложений по изменениям в законодательство для оценки форм и методов якобы "гибридной войны РФ против Украины".

    Логотип Facebook
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Эхо запрета соцсетей РФ. Украинская аудитория Facebook достигла 10 млн

    Ранее СБУ создала публичную площадку для обсуждения противодействия якобы российской информационной агрессии, предложив присылать свои предложения на страницу площадки в Facebook или на электронный адрес площадки.

    "В Службе безопасности Украины создана рабочая группа для разработки предложений общественности, поступающих в рамках инициативы главы СБУ Василия Грицака по подготовке необходимых изменений в законодательство Украины с целью предоставления адекватной правовой оценки всем формам и методам гибридной войны РФ против Украины", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что в ближайшее время СБУ планирует организовать несколько публичных коммуникационных площадок для совместного обсуждения присланных предложений с участием представителей общественности, специалистов-экспертов, ученых, представителей медиа, профильных органов государственной власти.

    Ранее в Украине запретили доступ к российским соцсетям "Вконтакте", "Однокласники" и ресурсам Mail.ru, а также ввели санкции сроком на три года в отношении компании "Яндекс".

    В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам. Почти 60% украинцев не поддерживают запрет соцсетей и сайтов РФ в Украине, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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